موعد وأماكن صرف معاشات شهر مارس 2023.. اعرف قيمة الزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر مارس 2023، إذ يهتم العديد من المواطنين والأسر المصرية بمعرفة موعد صرف معاش شهر مارس خاصة قبل شهر رمضان لشراء المستلزمات الأساسية، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات 10 ملايين و885 ألفاً و757 شخصاً.

وتقدم «الوطن» استمرارً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد صرف معاش شهر مارس 2023، وأماكن الصرف، وفقاً للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاش شهر مارس 2023

وقد كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش شهر مارس 2023، إذ أنَّه بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر مارس لعام 2023، سيتمّ صرف كل المعاشات.

أماكن صرف معاش شهر مارس 2023

ويتساءل العديد من المواطنين عن، أماكن صرف معاشات شهر يناير 2023، والتي يمكن صرفها سواء من خلال المحافظ الإلكترونية التي تتيح خدمة صرف المعاشات، أو من خلال منافذ مكاتب البريد المصري أو منافذ فوري، وكارت ميزة، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش

وأضافت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه تقرر زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته في شهر يناير 2023، إلى 1105 جنيهات، في حين بلغ الحد الأقصى لمعاش المواطن المنتهى خدمته يناير 2023 نحو 8720 جنيهًا، إذ يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بالنقدية بشكل مستمر.

جدير بالذكر، أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على أنَّه «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو»، إذ تّم زيادة المعاشات في أبريل الماضي 2022 بنسبة 13%، قبل موعدها الرسمي بـ3 أشهر، والتي قررها القانون في يوليو 2022.