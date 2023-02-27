فائز بميدالية «معرض القاهرة» الذهبية: مشروعي يستهدف إعادة استخدام «شرش اللبن»

قال الدكتور أحمد عبدالمقصود، الفائز بالميدالية الذهبية بمعرض القاهرة الدولي للابتكار، إن المشروع الخاص به يعتمد على استغلال «شرش اللبن»، من خلال إدخاله في صناعات مختلفة، موضحًا أن فكرة المشروع الأساسية تكمن في الحفاظ على كميات المياه المهدرة والمتواجدة في الشرش، إذ أن المواد الصلبة فيه تصل إلى 6% أو 7%، مشيرًا إلى أن مكونات «الشرش»، لها قيم غذائية كبيرة وأدوار صحية كثيرة.

ماهية «شرش اللبن» وأنواعه

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين، على فضائية «DMC»، أن «شرش اللبن» هو الراشح الناتج عن صناعة الجبن سواء الجافة «الجبن الرومي» أو الطرية «الجبن الأبيض»، وله عدة أنواع أشهرها «الشرش الحامضي، الشرش الحلو»، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة في الجبن الطري تصل من 60% لـ 70%، موضحًا أن «الشرش» متواجد في مصر بكميات كبيرة ولا يتم استغلاله كونه يحتاج لتكنولوجيا بأسعار عالية.

استخدامات «شرش اللبن»

وأشار الفائز بالميدالية الذهبية بمعرض القاهرة الدولي للابتكار، إلى أن المشروع الخاص به يأتي متماشيًا مع الاتجاه المتعلق بأهمية الحفاظ على المياه واستغلالها بشكل أمثل، موضحا أن البروتين الموجود في «الشرش» له طبيعة خاصة ويعتبر من أفضل أنواع البروتينات كونه يحتوي على كل الأحماض الأمنية التي يحتاجها الجسم وتمثيله الغذائي داخل الجسم يكون سريع للغاية، لذلك كل الرياضيين يستخدمون «الشرش».

وتابع، أن المشروع الخاص به حدد العديد من الاستخدامات للشرش، أبرزها: صناعة العصائر، صناعة لبن يحتوي على بكتيريا داعمة للحيوية «بايواكتيف» وغيره من الاستخدامات.