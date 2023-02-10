تعرف على مواعيد تسليم ملفات وظيفة هيئة قضايا الدولة.. تبدأ 18 فبراير

أعلنت هيئة قضايا الدولة، في 7 يناير الماضي، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد «إناث وذكور» من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد وأماكن تلقي الملفات بعد غلق باب التقدم للوظيفة وكذا الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظيفة.

مواعيد تسليم الملفات

ووفقاً للإعلان الصادر من هيئة قضايا الدولة، تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، اعتبارا من السبت 18 فبراير 2023، إلى يوم الخميس 16 مارس 2023، طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة، لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.