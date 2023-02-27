طرق الاستعلام ودفع فواتير الغاز أونلاين

ترغب شريحة كبيرة من المواطنين في البحث عن طرق دفع فواتير الغاز المنزلي، دون الوقوف في الطوابير والتكدس أمام منافذ الشركة، من أجل دفع قيمة الفاتورة قبل أن تتراكم الفواتير وتتعرض للغرامة.

طرق الاستعلام على فواتير الغاز

وترصد بوابة «الوطن»، جميع الخدمات التي يمكن الحصول عليها أون لاين، خاصة فيما يتعلق بدفع فواتير الخدمات اليومية، نستعرض طرق فاتورة الغاز الطبيعي ودفعها، أون لاين.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

- من خلال الدخول إلى موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال رابط.

- اختيار خانة الاستعلام على فاتورة الغاز.

- الضغط على الأيقونة إدخال قراءة عداد الغاز.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتتضمن رقم المشترك، وشقة وعمارة، وقطاع، ومنطقة، ومحافظة.

- الضغط على ايقونة «اعرض».

- إدخال القراءة الحالية.

متى يتم ادخال قراءة الغاز على الموقع

وأكدت الشركة على المشتركين، ضرورة إدخال القراءة الخاصة لعداد الغاز الطبيعي، خلال الفترة من 1 وحتى يوم 20 شهريا.

خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي

- تقديم طلب إلى شركة الغاز التابع لها، تتضمن رقم العداد.

- تقوم الشركة بإجراء معاينة، حتى يتم تحديد نوع العداد وقراءته.

- إجراء تسوية المالية للعميل في حالة وجود فواتير متأخرة على العداد، قبل الموافقة على عملية النقل.

- في حالة وجود نزاع قضائي على الوحدة، يجب إعلام شركة الغاز التابع لها، في حالة وجود طلب بنقل العداد.