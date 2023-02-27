بنكا «بلوم وabc» يطمئنان المودعين بعد موافقة «المركزي» على البيع

طمأن بنك بلوم مصر، العملاء بعد موافقة البنك المركزي المصري على صفقة البيع والدمج مع المؤسسة العربية المصرفية، وقال في بيان، إن عملاء البنكين سيواصلون الحصول على الخدمات المصرفية الحالية بالشكل المعتاد أثناء تنفيذ عملية التكامل، بعد استحواذ بنك ABC على 99.5% من بنك بلوم مصر.

كيانان مستقلان حتى الآن

وأضاف بيان «بلوم مصر»: «يواصل بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر العمل ككيانين مستقلين، واندماج بنك بلوم مصر وبنك ABC مصر بشكل قانوني، وفي ضوء تحوّلهما إلى كيان قانوني موحّد، يواصل كلا البنكين تقديم الخدمات بالشكل المعتاد فيما نحقق تقدماً في تنفيذ عملية التكامل.»

إضافة 65 فرع و120 ماكينة صراف

ومن المقرر عقب الانتهاء من عملية الدمج، أن يتحول البنكين ليصبحا تحت اسم ABC مصر، وأن الاندماج سوف يسهم في إضافة 65 فرع و120 ماكينة صراف آلي، مع زيادة الحصة السوقية بأكثر من ثلاث أضعاف، وتوفير ارتباط دولي للعملاء في مصر والخارج.

«المركزي» يطالب بضمان حقوق العاملين

كان البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام، موافقته على طلب بنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره الرئيسي البحرين، بشأن دمج بنك بلوم مصر، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار «المركزي» بالموافقة وشطب تسجيل بنك بلوم من سجل البنوك مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة والالتزام بما ورد باللوائح والقوانين المنظمة من قانون المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020.