أسعار الأسماك اليوم في منافذ الدولة.. تبدأ بـ25 جنيها

تواصل الحكومة المصرية، توفير السلع الغذائية التي يحتاجها إليها المواطنون، ومنها مصادر البروتينات المختلفة من اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك في جميع منافذ الدولة، بأسعار مخفضة تتراوح بين 35 حتى 40% عن مثيلاتها في الأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الأسماك اليوم في منافذ الدولة

وترصد السطور التالية أسعار الأسماك اليوم في منافذ الدولة المختلفة، ومنها معارض «أهلا رمضان، وكلنا واحد، والسيارات المتنقلة في المحافظات، الجمعيات الاستهلاكية المختلفة.

- نصف كيلو السمك البوري 45 جنيها.

- كيلو السمك الشبار نحو 25 جنيها.

- كيلو السمك البلطي إلى نحو 60 بدلا من 70 جنيها.

- نص كيلو السمك الفيليه 60 جنيها.

- كيلو الرنجة بـ55 جنيها.

- كيلو السمك السردين بـ60 جنيها.

- كيلو سمك المكرونة بـ60 جنيها.

- كيلو الجمبري بين 160-190 جنيها وفقا لحجمه.

- كيلو السمك البساريا نحو 25 جنيها.

أسعار السمك اليوم في المحلات التجارية

-سعر الجمبري يتراوح بين 170 إلى 440 جنيها وفقا للحجم.

- تراوح سعر السمك البوري بين 40 إلى 80 جنيها.

- تراوح سعر السردين اليوم بين 30 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر سمك البلطي 39 إلى 47 جنيها.

- سعر فيليه بين 30 إلى 170 جنيها وفقا للنوع والحجم.