تراجع أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. البلطي يبدأ من 20 جنيها

قال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا جيدا للغاية بواقع 4 جنيهات للكيلو، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء المتداولة.

أرخص أسعار السمك اليوم بالمحافظات

وكشف في تصريح خاص لـ«للوطن»، عن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، والتي جاءت كالتالي:

- سجل كيلو السمك البلطي من 20 لـ37 جنيها.

- البوري من 35 لـ 65 جنيها.

- الكابوريا 36 جنيها للكيلو.

- السمك البياض 56 جنيها للكيلو.

- السمك البوري ما بين 35 لـ 63 جنيها للكيلو.

- السمك البليمي 33 جنيها للكيلو.

- سمك المبروك 22 جنيها للكيلو.

- القراميط البيضاء 15جنيها للكيلو.

- القراميط ذات اللون الداكن 15جنيها للكيلو.

- الجمبري الأحمر 75 جنيها للكيلو ذات الحجم الصغير.

- الجمبري 240 جنيها للكيلو ذات الحجم الكبير.

- كيلو اللوت 80 جنيها للكيلو.

- أسماك القاروص 150جنيها.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات السبت

وأضاف أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، قد سجلت تراجعا، وذلك عبر حركة التداول لعمليات البيع والشراء ليوم السبت لعدد من أصناف الأسماك، والتي جاءت كالتالي:

سعر سمك موسى 86 جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس 57 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار 140 جنيها للكيلو.

سعر السردين 38 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية 140حتى 160جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار 142جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 56 جنيها للكيلو.