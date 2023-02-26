إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص واصطدام ملاكي بـ«تروسيكل» في المنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، واصطدام سيارة ملاكي بتروسيكل بالطريق السريع أمام مبني الإدارة الزراعية في مركز مغاغة.

اصطدام سيارة ملاكي بتروسيكل

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي فرت هاربة، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، في الطريق السريع أمام مبني الإدارة الزراعية بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من: شحاتة غالب إبراهيم، 42 عاما، نجاة علي إبراهيم، 35 عاما، يقيمان في مركز مغاغة، وجرى نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة المرور من جهودها لضبط السيارة الهاربة.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي

كما تلقى مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال قرية بني حسن الشروق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: كامل محمود كامل، 27 عاما، مقيم بأسيوط، وسعد الدين إبراهيم، 28 عاما، مقيم بسوهاج، وشخص مجهول الاسم والعنوان، وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.