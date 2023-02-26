إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية وملاكي بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 5 أشخاص، من محافظتي أسيوط وسوهاج، إثر انقلاب دراجة نارية بدون لوحات بالطريق الصحراوي الغربي، وسيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي، وذلك أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كلا من: هاني عبدالله أبو زيد، 45 عاما، وشقيقه حماده، 50 عاما، وابنته أروى، 27 عاما، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية بدون لوحات

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي شمال قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، بحوالي 5 كيلو مترات.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من: إسلام محمد عبدالله، 17 عاما، فلاح، ومحمد ربيع حافظ، 22 عاما، فلاح، يقيمان في محافظة أسيوط، وجرى نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج؛ إذ أصيب الأول بغيبوبة تامة، والآخر بكسر في الساق الأيمن.