إطلاق مبادرة «شباب مصر وتحديات الثورة الصناعية» في مدارس القليوبية

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إطلاق مبادرة توعية للقيادات الطلابية بعنوان «شباب مصر وتحديات الثورة الصناعية الرابعة» برعاية إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية، والتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية والإدارة المركزية للتوعية والإرشاد بوزارة الموارد المائية والري وفريق الإعلام والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التوعية والإرشاد بوزارة البيئة قطاع القاهرة الكبرى.

الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030

تأتي المبادرة في إطار الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 واهتمام الدولة بغرس قيم الاقتصاد والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وحفاظا على الأمن البيئي وحق الأجيال القادمة في الحياة وتوعية الشباب بقضايا وتحديات التنمية. وقامت سماح إبراهيم وفق بيان مديرية التعليم بافتتاح البرنامج بمدرسة ام المؤمنين الثانوية للبنات بإدارة بنها التعليمية.

المبادرة في مدارس القليوبية بكل الإدارات

شارك في إطلاق المبادرة فوزية إسماعيل مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وهالة عاشور مدير إدارة التربية البيئية والسكانية وعصام الدين عادل بإدارة التربية البيئية، وإيمان قابيل مدير إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الموارد المائية وفريق التوعية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية، أن المبادرة سيتم تنفيذها في جميع المدارس بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على مدار الترم الثاني من العام الدراسي.