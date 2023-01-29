انطلاق أولى فعاليات مبادرة «وحدة القيم» بمركز شباب كفر عابد في القليوبية

انطللقت اليوم أولى فاعليات مبادرة «وحدة القيم»، من مركز شباب كفر عابد بإدارة طوخ، إذ يجرى تنفيذها تباعا على مستوى 5 مراكز خلال الأيام المقبلة، تحت إشراف إدارة الشباب بالمديرية.

تناولت الورشة محاور مختلفة، أولها نبذة عن المشروع بالمحافظة، وأهم الأنشطة والفعاليات، ثم تقسيمها إلى جلسات كل جلسة تحتوي على أنشطة مختلفة أدارها أحمد أبو غزالة منسق المبادرة بالمحافظة، في حضور محمد جودة منسق التطوع بالمحافظة بمعاونة ميسري المبادرة إسلام عوني ويوسف سعد وآيه ناصر.

تعريف الشباب بمفهوم القيم

في الجلسة الأولى جرى تعريف الشباب بمفهوم القيم، وما هي القيم التي يستهدفها المشروع في التنفيذ، ومن ثم تنفيذ نشاط قيمتي قيمتك واستخلاص الدروس المستفاده والقيم.

كيفية معرفة القيم وتنميتها وغرسها

تطرقت الجلسة الثانية إلى كيفية معرفة القيم وتنميتها وغرسها بالأفراد والمجموعات داخل المؤسسات، ثم تنفيذ جلسة نشاط المسؤولية.

وتناولت الجلسة الثالثة تناولت قيمة المحبة والسعادة، والتعريف والتطرق للأهمية القصوى لهذه القيم وكيفية تنميتها داخل الفرد والمؤسسة، والتأكيد علي مبادئ الأفعال وليس ردود الفعل.

تهدف الوحدات الخمسة إلى دعم حركة القيم في القرى والمناطق المحيطة بشكل وأسلوب مختلف من أساليب الانتشار بهدف رفع درجة الوعي بالقيم والمبادئ، ومن ثم ختام اليوم بنشاط الشكر و التقدير والاحترام.

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مثل هذه البرامج التدريبية للشباب والنشء تساعد على التفكير الإبداعي، ومهارات التواصل و هارة العمل في فريق عمل وغيرها من المهارات الحياتية، التي ترفع من الكفاءة والنمو الذهنى والقدرة على حل المعوقات والمشكلات وتحقيق الأهداف والتخطيط الإيجابي، لإنشاء جيل واعي ومثقف قادر على بناء أسرته و وطنه، طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.