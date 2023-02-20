25 ألف مستفيد من مبادرة «رسول الإنسانية» بمراكز شباب القليوبية

اختتمت مراكز الشباب بالقليوبية فعاليات مبادرة رسول الإنسانية، والتي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.

وأعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق مبادرة رسول الإنسانية بمراكز الشباب في احتفال كبير نظمته إدارة الشباب بالمديرية، معلنا أن التنفيذ سيتم وفقا للجدول الزمني للمبادرة.

تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب

أكد الصبروط أن فعاليات مبادرة رسول الإنسانية تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتي حققت معدل استجابة يصل إلى 25 ألف مستفيد من فعاليات المبادرة بحضور النشء والشباب والأهالي وكبار رجال القرى والمشايخ، مع التوجيه بحضور مديري الإدارات الفرعية لفعاليات المبادرة تأكيدا على اهتمام مديرية الشباب والرياضة بالتنفيذ ووصول العائد الثقافي والمعرفي للجمهور المستهدف.

ليلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة

تشمل المبادرة الاحتفال بأمسية دينية متكاملة بما تشمله من تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والإنشاد الديني وندوة ثقافية حول ليلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها، حيث يعد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتوضيح مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي للنشء والشباب والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج تأكيدا على أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتناول الندوات بمراكز الشباب، رحلة الإسراء والمعراج وتوضيح الدروس المستفادة منها، والتي من أهمها الإصرار والاستمرار في السعي والأخذ بالأسباب، مشيرا أن رحلة الإسراء والمعراج هي محنة تحولت إلى منحة وإعجاز كبير يعبر عن مدى إيمان العباد بالرسول الكريم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.