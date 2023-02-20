غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ150 مليار جنيه تجذب المستثمرين

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة الحكومية بإتاحة تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بـ150 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مبادرة تسهم بشكل مباشر في تعظيم القدرات الإنتاجية

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، في بيان له اليوم، أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في تعظيم القدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية وتوطين الصناعة، وتطوير المنتج النهائي المصري في أهم قطاعين إنتاجيين وهما الزراعة والصناعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة محليا والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يصب في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الخطط الموضوعة للوصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وجذب مستثمرين جدد.

تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج

وأضاف الفيومي، أن تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أوخطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات سوف يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر2019 حتي الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات.

ونوه إلي أن المبادرة الجديدة، سوف تساعد في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل الحاجة إلي الاستيراد من الخارج وبالتالي يوفر عملة صعبة ويؤدي إلي تقليل الأسعار، موضحا أن التوسع في المبادرات الإنتاجية أدي لتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.