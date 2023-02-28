تعرف على الشروط والتراخيص المطلوبة للعمل في النشاط السياحي

يهتم القانون المصري بتنظيم الأمور والتعاملات المختلفة في المجتمع المصري، حيث تطرق إلى قطاعات ومجالات مختلفة، ومن المجالات التي اهتم بها القانون هي قطاع السياحة، فهو أحد أهم القطاعات في المجتمع المصري، لعدة أسباب من ضمنها أنه يعد مصدر دخل للعملة الصعبة وغيره من الفوائد الأخرى المختلفة.

الشروط الرئيسية لمزاولة العمل في القطاع السياحي

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من الأمور التي تطرق لها قانون السياحة هي ترخيص المنشآت السياحية، وذلك وفقا لما ورد في قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 أبريل عام 2022، والذي حدد عددا من الشروط الرئيسية لمزاولة العمل في القطاع السياحي.

كما أوضح أنه وفقا للمادة رقم 7 من هذا القانون، فلا يجوز للمنشآت السياحية مزاولة أي نشاطات دون الحصول على ترخيص، وجاءت المادة تنص على: «تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية».

رسوم ترخيص المنشآت السياحية

أما عن إدارة المنشآت السياحية المختلفة والإشراف عليها، فأوضح الخبير القانوني، أنها إحدى الأمور التي تطرق لها القانون أيضا، ومنع العمل في إدارة هذه المنشآت أو إداراتها دون الحصول على ترخيص خاص ولا بد أن يكون صادر عن الوزارة المختصة، قائلا: «يتم الحصول على الترخيص عند دفع مقابل سداد رسم والذي لا يقل عن 300 جنيه ولا يزيد عن 20 ألف جنيه».

وأشار إلى ما ورد في نص المادة رقم 8 من القانون: «يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص».