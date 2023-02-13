ما إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية؟.. قانوني يجيب

يبحث الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، حول إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المفترض اتباعها قبل افتتاح الفندق حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.

ومن جانبه، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية التي يجب اتباعها لافتتاح المنشأ السياحي، موضحا أن تتمثل في تقديم طلب الترخيص الخاص بالمنشأ إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها لائحة القانون وتلتزم الوزارة بالرد على طلب الترخيص خلال مدة زمنية أسبوع كحد أقصى إلى أن يصدر قرار الترخيص بالمنشأة في حالة توافقه للشروط الموضوعة وسداد كافة الرسوم.

إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

وتسرد الوطن في السطور الآتية إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بشكل تفصيلي:

نص القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على إجراءات تراخيصها وذلك في المواد الآتية:

إجراءات الترخيص

مادة (9):

يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

مادة (10):

تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا.

فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.

يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد الرسوم

مادة (11):

يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

مادة (12):

لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.