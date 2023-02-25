استشاري علم نفس تربوي: التداخل بين الأمومة والرعاية أدى لتراجع الاهتمام بتربية الأطفال

حلّت الدكتورة شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي، ضيفة على حلقة اليوم السبت، من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، للحديث عن التعامل مع السلوكيات الخاطئة للأطفال.

وقالت هلال: «تداخلت المهام بين الأمومة والرعاية فطفى على السطح موقف الرعاية، وتراجعت التربية، وبالتالي زادت السلوكيات الخاطئة، أصبحنا نذاكر لهم ونحرص على نظافتهم الشخصية وغيرها من الأمور، لكننا لا نربي، لأن الرعاية غلبت على التربية».

لكل سن قيمها الخاصة والطريقة المناسبة لإكسابها التربية

وأضافت: «يجب ان نرسخ القيم لدى أبنائنا لأنها تمنع ظهور المشكلات السلوكية، خاصةً أن لكل سن قيمها الخاصة والطريقة المناسبة لإكسابها التربية، وكلما ربينا الطفل مبكرا كلما كان ذلك أسهل في ترسيخ القيم، وتجنبنا المزيد من المشكلات السلوكية».

الضرب أسلوب لا يتناسب مع أطفال هذا الجيل

وتابعت استشاري علم النفس التربوي: «العقاب أمر ممكن، لكن الضرب أسلوب لا يتناسب مع أطفال هذا الجيل، ويجب ان نربي أبنائنا على التفكير المنطقي وعدم الاندفاع، ولكن إذا حدثت مشكلة سلوكية، فيجب أن نحلل الموقف، ونعرف دوافع الطفل للكذب أو أي سلوك خاطئ آخر».