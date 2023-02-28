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أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب بسبب تراجع مؤشر الدولار

كتب:

مارينا رؤوف
06:33 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
الذهب والدولار

الذهب والدولار

شهدت أسعار الذهب العالمية، أمس الاثنين، ارتفاعا ملحوظا والذي جاء نتيجة تراجع مكاسب الدولار، وبالرغم من ارتفاع السعر العالمي إلا أنه مازال منخفضا وقرب أدنى مستوى لسعره خلال شهرين وسط استمرار المخاوف من قيام المركزي الأمريكي  من رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1818.89 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1825.70 دولار للأوقية.

وبحسب تقارير البورصات العالمية فإن ارتفاع أسعار الذهب عالميا جاءت نتيجة تراجع مؤشر الدولار 0.4% بعد أن وصل إلى ذروة لمدة سبعة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها

وبالنسبة لأسعار الذهب فإنها سجلت أعلى مستوياتها خللا الفترة الحالية منذ أبريل نيسان 2022 هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من 7% بعد بيانات أمريكية متتالية أشارت إلى متانة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة للسوق الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سجَّل أكبر ارتفاع في ما يقرب من عامين في يناير مع ارتفاع معدل التضخم، ما زاد من مخاوف السوق من مواصلة الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الصيف.

وترتفع أسعار الذهب كلما انخفضت أسعار الدولار لأن بينهم علاقة عكسية.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة التقليل من جاذبية الذهب لأنه يزيد من تكلفة الوسيلة البديلة للتحوط عبر حيازة الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 20.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 3.7% إلى 942.81 دولار، وزاد البلاديوم 3.7% إلى 1455.76 دولار.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.