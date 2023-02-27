انطلاق أولى فعاليات «افهم – شارك» لمكافحة الفساد في «تجارة المنصورة»

انطلقت اولي فعاليات مبادرة «فهم – شارك» معا لمكافحة الفساد، في جامعة المنصورة اليوم تحت رعاية الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعقدت ندوة «مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030»، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكلية التجارة تحت إشراف الدكتور طارق غلوش، عميد الكلية والدكتورة سماح حافظ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ورئيس فريق مكافحة الفساد.

سماح حافظ: انطلاقة قوية في مختلف القطاعات بمشروعات قومية

وقالت الدكتورة سماح حافظ، إن ما تشهده الدولة المصرية من انطلاقة قوية في مختلف القطاعات بمشروعات قوميه وتنموية ضخمة في ظل رؤية مصر 2030 ارتبط بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2014، تأكيداً للمادة 218 من الدستور المصري المعدل في 2014.

تشكيل فريق مكافحة الفساد في جامعة المنصورة

وأوضحت رئيس فريق مكافحة الفساد، أنه مع اعلان هيئة الرقابة الادارية بدء المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد من 2023 – 2030، تم تشكيل فريق مكافحه الفساد في الجامعة وأعلنت أهدافه، وبداية مبادرة "افهم – شارك" معا لمكافحة الفساد بندوة اليوم في كلية التجارة.

وأوضح الدكتور ابراهيم عبد الله، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، أن تحقيق رؤية مصر 2030 وفقا لأهداف التنمية المستدامة ترتبط بضرورة مكافحة الفساد، كما ركز على دور الشباب الفعال في التنمية، والدور التثقيفي لشباب الجامعة.

وذكر المستشار أحمد صقر - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الفساد ظاهرة عالمية لا تقتصر على الدول النامية فقط، واستعرض دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وركز على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.