وكالة أنباء روسية: أكثر من 5000 جريمة في واشنطن منذ بداية 2023

وقعت أكثر من 5000 جريمة في «واشنطن» منذ بداية العام الجاري وحتى 27 فبراير بزيادة 25% بالمقارنة بـ2022 «4000 جريمة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت الأرقام الصادرة عن إدارة شرطة العاصمة الأمريكية «واشنطن»، إلى زيادة حادة في الجريمة في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الجرائم بنسبة 25%، والقتل بـ 40%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ارتفاع جرائم القتل بنسبة 40%

وأضافت شرطة العاصمة الأمريكية، أن عدد جرائم القتل، ارتفع بنسبة 40%، من 25 إلى 35، مشيرة إلى تضاعف عدد سرقات السيارات، من 531 إلى 1120، والسرقات من السيارات «24%»، من 1060 إلى أكثر من 1300.

وتابعت الشرطة قائلة، إن عدد عمليات الحرق العمد ارتفعت من حالة واحدة إلى 4.

وفي وقت سابق، قال موقع «ذا جيوبوليتيكس»، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من حوادث إطلاق النار المتكررة التي تستهدف أماكن مثل المدارس والمستشفيات والكنائس ومراكز التسوق والمجتمعات المسلمة الأشخاص من ذوي البشرة السوداء، موضحا في تقرير أن الحكومة تسمح لمواطنيها بحيازة 390 مليون سلاح بشكل قانوني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.