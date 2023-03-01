عرض المتهم بقتل طليقته وطفله داخل حضانة بالمطرية على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل طليقته وطفله طعنا بسلاح أبيض داخل حضانة بالمطرية والشروع في قتل طفلته على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليهما، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

العثور على سيدة وطفلها مذبوحين داخل الحضانة محل عمل المجني عليها

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بالعثور على سيدة وطفلها مذبوحين داخل الحضانة محل عمل المجني عليها الأولى بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة، 30 عاما، وطفلها، 4 أعوام، وجرى نقل الجثتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

خلافات زوجية

وكشفت التحريات بأن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وأضافت التحريات بأن المتهم بعد قتل طليقته وطفله توجه إلى مدرسة طفلته 6 سنوات، لقتلها ولكنه فشل في تنفيذ جريمته بسبب قيام حارس المدرسة بمنعه من الدخول.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.