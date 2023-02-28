شعبة المواد الغذائية تتوقع تراجع أسعار البيض بسبب ضعف المبيعات

تشهد أسعار البيض تراجعا في السوق المصرية، ومن المتوقع استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة وفقا لتصريحات حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية.

البيض الأحمر سجل 100 جنيه في أرض المزرعة

وذكر رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار البيض الأحمر سجلت 100 جنيه في أرض المزرعة وسعر البيض الأبيض يتراوح بين 94 و96 جنيه في المزرعة، ويصل للمستهلك بزيادة نحو 10 جنيهات.

تراجع في أسعار البيض

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض شهدت تراجعا اليوم، بسبب الركود الناتج وانخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع الاستمرار في التراجع خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أسعار الكتاكيت شهدت اليوم، تراجعا ملحوظا في البيع والشراء، بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، نتيجة ضخ كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، ما أدى إلى حدوث توازن في الأسعار، وفقا لسامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».