«الغرف التجارية»: انتظروا تراجع سعر كرتونة البيض على غرار الدواجن

شهدت أسعار البيض اليوم، تراجعا في الأسواق المصرية، في ظل انخفاض أسعار خامات الأعلاف وقلة المبيعات عليها الفترة الماضية، بحسب ما ذكر حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية.

وذكر رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم شهدت تراجعا، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 108 جنيهات، والبيض الأبيض 105 جنيهات ويصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها.

تراجع في أسعار البيض

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة، أن أسعار البيض تراجعت نحو 4 جنيهات، ويعود الأمر لتراجع أسعار خامات الأعلاف وأيضا قلة المبيعات على البيض الفترة الماضية.

توقعات باستمرار في تراجع الأسعار

وأوضح «المنوفي»، أن الكثير من المواطنين حاليا يشترون البيض بالعدد وليس بالكرتونة، مشيرا إلى أن من المتوقع الاستمرار في تراجع أسعار البض الفترة المقبلة في ظل التراجع الملحوظ في أسعار خامات الأعلاف هذه الفترة ما أدى لتراجع الدواجن أيضا، وعودة المبيعات مرة أخرى، بحسب وصفه.