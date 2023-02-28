كيفية حجز خط «تكافل وكرامة 2023».. تعرف على الخطوات بالتفصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، طريقة حجز خط تكافل وكرامة 2023 «خط we»، مشيرة إلى تقديم خطوط المحمول لمستفيدي برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالمجان، وذلك بناء على اتفاقية التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات الاتصالات.

كيفية التصرف حال فقدان خط we المخصص لمستفيدي تكافل

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الهدف من إتاحة خطوط لمستفيدي الدعم النقدى البالغ عددهم نحو 5,2 مليون أسرة، هو التواصل الدائم مع الفئات الأولى بالرعاية، وإبلاغهم بكل المستجدات، لافتة إلى أنه في حالة فقدان شريحة خط «وي»، الخاصة بمستفيدي تكافل وكرامة، أو إذا تم اتلاف الخط أو سرقته، فعلى المستفيد على الفور التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للمصرية للاتصالات، لطلب إعادة إصدار الخط واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانا.

طريقة حجز خط تكافل وكرامة 2023

وأوضحت التضامن طريقة حجز خط تكافل وكرامة 2023 كالتالي:

- الدخول على رابط حجز الخط https://tk.te.eg/.

- يدخل المستفيد من تكافل وكرامة الرقم القومي الخاص به.

- اختيار الموعد النهائي لسريان بطاقة الرقم القومي، واختيار الشهر واليوم.

- الضغط على أنا لست روبوت.

- الضغط على متابعة.

- يتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE.

- يمكن حجز خط وي من خلال ارسال كلمة «خط» على الرقم 1442 لاستلامه في المنزل.

قيمة الدعم النقدي لمستفيدي تكافل وكرامة

وأشارت التضامن أن يتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر، لنحو 5.2 مليون أسرة، والتي تضم 22 مليون مستفيد، ويتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من برنامج تكافل، و450 جنيهًا شهريا لمستفيدي كرامة من المسنين، و450 لمستفيدي كرامة من ذوي الهمم.