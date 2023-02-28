«الأرصاد» تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة: مستمر حتى نهاية الأسبوع

كشفت هيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، نظرًا لتعرض البلاد إلى تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، ويوجّه كتلًا هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

ارتفاع درجات الحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، على مدار اليوم، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، موضحة أنّ الطقس الحار سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وفقًا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، حيث يتراوح الارتفاع بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 28 - 14

- العاصمة الإدارية 28 - 14

- أكتوبر 29 - 12

- بنها 28 - 13

- دمنهور 28 - 13

- وادي النطرون 29 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 28 - 13

- الزقازيق 29 - 13

- شبين الكوم 28 - 14

- طنطا 27 - 14

- دمياط 24- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 28 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 26 - 11

- طابا 27 - 13

- شرم الشيخ 29 - 17

- الإسكندرية 27 - 14

- العلمين الجديدة 29 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 30 - 09

- سيوة 30 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبورماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 28 - 09

- بني سويف 28 - 09

- المنيا 29 - 09

- أسيوط 30 - 08

- سوهاج 30 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 31 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 31 - 08

- أبوسمبل 29 - 12