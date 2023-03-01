«طب أسوان» تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة بحضور المحافظ

نظمت كلية الطب جامعة أسوان، أمس الثلاثاء، فعاليات عيد الخريجين احتفالا بتخريج الدفعة الثامنة والتي يبلغ عددها 93 خريجا من أطباء كلية الطب والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، وتحت رعاية وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

الحاضرون بالاحتفال

وحضر احتفال تخرج الدفعة الثامنة لكلية الطب بجامعة أسوان الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق وبحضور الدكتور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة وتحت إشراف وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب الدكتور مصطفي أدام الطيري، ووكلاء كلية الطب الدكتور محمد مصطفى حسين وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف معبد ‏المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبوالمجد مدير مستشفى الجراحة والدكتور محمد صلاح مدير مستشفى الباطنة التخصصي ونخبة من قيادات المجتمع المدني بأسوان ورجال الدين الإسلامي بحضور سماحة الشيخ إدريس الإدريسي ورجال الدين المسيحي وأهالي وأسر الخريجين.

الدفعة الثامنة لكلية الطب بجامعة أسوان

افتتحت فاعليات الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الجمهوري، ثم قسم الأطباء الذي ردده الخريجون حفاظا على أخلاقيات مهنة الطب.

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال كلمته إن محافظة أسوان تشهد طفرة طبية غير مسبوقة بالمنشآت الطبية لجامعة أسوان من مستشفيات الجامعة التي تجري علي قدم وساق والتي بدأنا بجني ثمارها بافتتاح مستشفي الباطنة التخصصي والتي تقدم خدمتها لمواطني اسوان ومحافظات جنوب الصعيد وقدم محافظ أسوان التهنئة للخريجين من كلية الطب.

كما رحب الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان خلال كلمته باللواء أشرف عطية محافظ أسوان والسيد إدريس الإدريسي رجل المصالحات ونائب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في العالم الإسلامي ورجال الدين المسيحي والحضور.

وأكد على أهمية دور كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان في الارتقاء بالمنظومة الطبية داخل محافظة أسوان وما تقدمه المستشفى الجامعي بأسوان من خدمات طبية للمرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأسرهم الذين جاءو اليوم لحصد ثمار جهودهم المضنية خلال أيام الدراسة وتكليل مجهوداتهم بالنجاح والتخرج.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إن كلية طب جامعة أسوان تواصل عطائها بتخريج الدفعة الثامنة من كلية الطب لعام 2022م ويعد هذا الاحتفال تقليدا سنويا يتم كل عام للخريجي الكلية، منذ إعلان القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء ‏كلية الطب جامعة أسوان، التي تم نقلها الي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة حتي أصبحت صرحا طبيا ينافس كافة كليات الطب بمختلف الجامعات في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال مستشفيات جامعة أسوان .والتي تشهد طفرة طبية غير مسبوقة بإضافة تخصصات جديدة وإنشاءات طبية مثل مستشفي الجامعة المركزي بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وعدد من المراكز الطبية المتخصصة وكذلك جاري العمل علي قدم وساق بمستشفي الطوارئ والاستقبال ومستشفي الباطنة التخصصي الذي تم افتتاحه قريبا، لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق أن المستشفي الجامعي كان لها الفضل في إنشاء كلية الطب لتخريج كوادر طبية لدعم كافة التخصصات بمستشفيات جامعة أسوان ومستشفيات الصحة بالمحافظة وأن نقابة الأطباء بأسوان هي بيت كل طبيب وتعمل النقابة على تقديم كافة أوجه الدعم من تدريبات والحفاظ على مكانة وحقوق الأطباء بمختلف تخصصاتهم معبرا عن سعادته بحضور هذا الحفل.

وأشار الدكتور مصطفي آدم الطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب أنه تمت إضافة العديد من الأقسام والتخصصات الجديدة بطب أسوان للدارسين من الطلاب، مع استحداث أقسام جديدة لم تكن موجودة لتؤدى خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب كجراحة العمود الفقرى وجراحة الأورام بما فيها أورام المخ والأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق والإصابات المختلفة بالإضافة إلى العمليات الحديثة مثل قسطرة المخ والقلب والشرايين إلى أن وصل عدد أقسام الكلية إلى 32 قسما. وعبر الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة أسوان، عن سعادته بتخرج هذه الدفعة من أطباء الامتياز حتي يكونوا إضافة جديدة بمختلف أقسام المستشفى الجامعي بأسوان وقوة داعمة في خدمة المرضي من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة في ظل التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسوان، وقدمت جامعة أسوان درعها للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه الدائم لكلية الطب والجامعة، كما تم تكريم الخريجين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام تقديرا لدورهم في خدمة الكلية والمستشفي الجامعي بأسوان .والتقط الخريجين وحضور المنصة صور تذكارية وسط فرحة غامرة من الحضور.وقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة درع الجامعة لسماحة الشيخ الادريسي، وقدم الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب درع كلية الطب لرئيس الجامعة ودرع كلية الطب لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان.