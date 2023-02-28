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«التنمية الحضرية» يوقع اتفاقية للاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم

كتب:

منة عبده
01:45 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية

المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية

وقع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون بهدف الاستفادة من الخبرات المتاحة في الأكاديمية، والربط بين المناهج التعليمية والممارسة المهنية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر الأكاديمية المميزة وتهيئة الخريجين الجدد لسوق العمل بمصر.

إعداد خريج متميز لسوق العمل المحلي والدولي 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري للأكاديمية بمقر القرية الذكية، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، حيث تمحورت الجلسة حول 3 نقاط رئيسية، وهي «ربط التعليم الهندسي بالصناعة لإعداد خريج متميز لسوق العمل المحلي والدولي، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة في الصناعات المختلفة وانعكاسها على تطوير المناهج، وبحث سبل التعاون المشترك بين الكلية والصناعة عن طريق بروتوكلات التعاون». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.