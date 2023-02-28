أفضل الطرق لتخزين الأطعمة لشهر رمضان.. استشاري تغذية توضح

مع اقتراب شهر رمضان، تحاول معظم النساء أن تشتري كميات كبيرة من الأطعمة وتخزينها، حتى لا تضطر لشرائها يوميا، وترك الوقت للعبادة والصلاة، وتستعرض «الوطن»، أفضل الطرق التي يمكن اتباعها لتخزين الطعام.

كيفية تخزين الطعام في الثلاجة لشهر رمضان

وفي هذا السياق، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، إن الكثير من النساء يفضلن تخزين الأطعمة في الثلاجة مدة طويلة، وقبل اقتراب شهر رمضان، موضحة أن كل طعام يختلف في طريقة حفظه عن الآخر، وفقا لنوعه وسرعة تعرضه للفساد.

تعرف على طريقة تخزين اللحوم:

وأضافت «استشاري التغذية»، أن اللحوم يجب ألا تزيد مدة تخزينها أكثر من شهرين، وكلما كانت قطع اللحوم صغيرة، زادت سرعة فسادها، لذا من الأفضل وضعها في الثلاجة في قطع كبيرة، موضحة أنه من الضروري عدم إخراج الأطعمة المجمدة أكثر من مرة وتركها ثم إعادة تخزينها مرة آخرى، لأن ذلك يعرضها للبكتيريا والفطريات.

وأشارت الدكتور نهلة في حديثها لـ«الوطن»، إلى أن الثوم يمكن تخزينه خارج الثلاحة، ولكن هذه الطريقة تفقده قيمته الغذائية، موضحة أنه من الأفضل تقشيره، وتقطيعه، والاحتفاظ به في الثلاجة.

أطعمة يفضل عدم تركها فترة طويلة في الثلاجة

وأوضحت «استشاري التغذية»، أن الخضروات لا يمكن تركها أكثر من أسبوع في الثلاجة، ويمكن ذلك في حالة تم غسلها ووضعها في كيس محكم، وكذلك الأمر بالنسبة للفواكه.

كيف ترتب الأطعمة في الثلاجة:

ووفقا لما نشره صحيفة «ديلي ميل»، أن هناك فن لوضع الأطعمة بانتظام في أرفف الثلاجة أبرزها ما يلي:

الرف العلوي: يفضل وضع الأطعمة الجاهزة مثل الجبن.

الأرفف الوسطى: يوضع فيها البيض، الحليب، وبقايا الطعام.

كما أن الفاكهة والخضروات يفضل فصلها عن بعض ووضعها في الأدراج السفلى من الثلاجة، لأنها تنتج غازًا يسمى الإيثيلين، ما يؤدي إلى فسادها بسرعة.