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إحباط محاولة تهريب تليسكوب بندقية في مطار سوهاج الدولي

كتب:

أيمن حمزة
03:38 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الجمارك تضبط محاولة تهريب تليسكوب بندقية

الجمارك تضبط محاولة تهريب تليسكوب بندقية

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبد الشافي مدير الجمرك، محاولة تهريب تليسكوب بندقية، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم394 لسنه 1954، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1957.

 

سلطات الجمارك بمطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب تليسكوب بندقية

وذكرت سلطات الجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دولة الكويت، تم الإشتباه في الراكب «م . ع . ن»، مصري الجنسية ،عقب تمرير حقائبه علي جهاز X.RAY، إذ تلاحظ وجود جسما معتما وغير متماثل، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود تليسكوب بندقية.

تحرير محضر ضبط جمركي 

وقرر محمد متولي محمود، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنه 2022، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.