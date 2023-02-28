إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي داخل إحدى الترع بالغربية

شهد طريق قرية «كفر الديب - شرشابة» بمركز ومدينة زفتي، بالغربية، حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل أحد المجاري المائية المارة بالقرية، مما أسفر عن إصابة شخصين من مستقليها، وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

إخطارا بانقلاب سيارة

وكانت غرفة عمليات الإسعاف، بمركز ومدينة زفتى بالغربية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، داخل أحدي المجاري المائية المارة على الطريق الواصل بين قريتي «كفر الديب - شرشابة»، وإصابة عدة أشخاص بإصابات بالغة.

وتم الدفع ب 3 سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كلا من «كرم.ع. ا» ويبلغ من العمر 45 عاماً، بغيبوبة تامة، جرح قطعي بفروة الرأس 7سم، و«هبة.ع.ع» وتبلغ من العمر 37 عاماً، بتوقف بالقلب، وجميعهم مقيمين بمركز ومدينة زفتى، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، في إحدى المجاري المائية المارة على طريق قريتي «كفر الديب - شرشابة».

نقل المصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث، واستخراج السيارة، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.