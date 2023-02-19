المخابز تبدأ تنظيم طباعة بونات صرف العيش.. «3 مرات شهريا»

بدأت المخابز البلدية على مستوى المحافظات، والبالغ عددها أكثر من 33 ألف مخبز بلدي لإنتاج الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية، في تنظيم طباعة بونات صرف الخبز، والتي كانت تُصرف يوميا إلى صاحب البطاقة بعد كل عملية صرف للخبز، تنفيذ للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قبل أيام.

طباعة بونات صرف الخبز

وقالت مصادر لـ«الوطن» إنّ جميع المخابز البلدية نفذت وفقا للقرار الوزراي، تسليم أصحاب البطاقات التموينية إيصالا واحدة فقط عن حصة العيش المقرر للبطاقة (بون الخبز) بداية الشهر، وإيصالا في منتصف الشهر، ثم الإيصال الأخير يوم 27 من كل شهر، موضحة أنّ تقنين وتنظيم عملية طباعة الإيصالات الورقية، يأتي بسبب ارتفاع أسعار الورق المستخدم في ماكينات صرف الخبز.

صرف حصة العيش لأصحاب بطاقات التموين

وأكدت المصادر أنّ عملية صرف أرغفة العيش المخصصة لأصحاب البطاقات كما هي، وفقا لرغبة الأسرة في صرف الكمية التي تحتاجها، وإنما التغيير فقط في استلام الإيصال الورقي أو بون الخبز وليس في صرف الخبز نفسه.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 2 لسنة 2023، معلنا تعديل نظام صرف طباعة الإيصالات التي توضح صرف عدد أرغفة الخبز، على أن يتم الاكتفاء بطباعة الإيصال 3 مرات شهريا.