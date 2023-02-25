أشرف زكي وإيهاب فهمي أبرز الحاضرين لعزاء المخرج تيسير عبود

انتهى منذ قليل، عزاء المخرج الراحل تيسير عبود، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

نجوم الفن بعزاء المخرج تيسير عبود

وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وشريف خير الله، وأيمن عزب، والمخرج أحمد صقر، على حضور عزاء المخرج تيسير عبود.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير تيسير عبود، بعد صراع مع المرض، أمس، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

نبيلة عبيد تنعى المخرج تيسير عبود

ونعى العديد من الفنانين المخرج الراحل، إذ قامت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بنشر صورته، وعلقت عليها: «اجتمعت الأحزان على قلوبنا، فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود».