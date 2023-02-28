«خطة النواب» لأحمد موسى: مد مهلة تحويل وديعة سيارات المصريين بالخارج لـ6 أشهر

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة من مجلس النواب مبدئيا خلال جلسته العامة على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكل سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.

تحويل الوديعة المقررة من 4 إلى 6 أشهر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مد المهملة للمصريين لتحويل الوديعة المقررة من 4 إلى 6 أشهر.

وتابع: «السيارة معفية من الجمارك بشرط أن يتم وضع وديعة باسم المالية، كما أن المواطن المقيم في دول الخليج سيسدد 30% من الجمرك لتكون هناك مساواة مع المقيم بأوروبا في قيمة الجمارك».

سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية

وأوضح أن التعديلات تنص على قيام المواطن المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

وأشار الفقي إلى أنه تم مد استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، وذلك لإعطاء مهلة للمصريين بالخارج لسداد ثمن السيارة.