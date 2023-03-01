شاب يقتل خطيب زوجته السابق ويتخلص من جثته في 7 أكياس بلاستيك بالمعادي

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 7 أكياس بلاستيك بها أشلاء آدمية على كورنيش المعادي، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

أشلاء لشاب في العقد الرابع

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على 7 أكياس بلاستيكية بها أشلاء آدمية، وبالانتقال تبين أنها أشلاء لشاب في العقد الرابع من العمر.

ضبط المتهم

وكشفت التحريات بأن زوج خطيبة المجني عليه السابق وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.