تفاصيل آخر كتاب صدر لسعد عبدالرحمن.. «الموسيقى والغناء في حياة العقاد»

منذ أعلن خبر وفاة الشاعر سعد عبدالرحمن، الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي رحل أمس الأول السبت بعد أزمة صحية مفاجأة عن عمر يناهز 69 عاما، يتناول أصدقاؤه من الكتاب أبرز المحطات في سيرته المهنية والإبداعية وعلاقاته الإنسانية، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» معلومات عن آخر كتاب صدر للراحل سعد عبدالرحمن.

آخر كتب سعد عبدالرحمن

وأصدر سعد عبدالرحمن آخر كتاب له بعنوان «الموسيقى والغناء في حياة العقاد وفكره» عن المجلس الأعلى للثقافة في ديسمبر 2022، ويتناول الكتاب جانبا مهما من حياة المفكر الكبير عباس العقاد، فيما يخص اهتمامه بشكل عميق بمختلف الفنون ومن بينها الفن التشكيلي والموسيقى,

وفي تقديمه لكتاب سعد عبدالرحمن، قال المجلس الأعلى للثقافة في بيان سابق: كان للعقاد اهتمام واسع المدى بالفنون الجميلة التي يراها من ضرورات الحياة الإنسانية، حيث كان له اهتمام خاص بمختلف الفنون التشكيلية؛ وأبرزها التصوير والنحت، فضلا عن تذوق الموسيقى والغناء.

وتابع: وكل من كتبوا عن العقاد تصدوا للكتابة عنه جوانب هي الأبرز في عالمه الأدبي والفكري وفي حياته فكتبوا عنه شاعرًا وناقدًا ومؤرخًا وفيلسوفًا أو متفلسفًا وزعيمًا سياسيًا وكتبوا عن معاركه الفكرية والأدبية والسياسية مع رموز عصره وعن بعض جوانب من حياته الخاصة، العاطفية على وجه الخصوص.