رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل آخر كتاب صدر لسعد عبدالرحمن.. «الموسيقى والغناء في حياة العقاد»

كتب:

إلهام زيدان
05:33 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
سعد عبد الرحمن

سعد عبد الرحمن

منذ أعلن خبر وفاة الشاعر سعد عبدالرحمن، الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي رحل أمس الأول السبت بعد أزمة صحية مفاجأة عن عمر يناهز 69 عاما، يتناول أصدقاؤه من الكتاب أبرز المحطات في سيرته المهنية والإبداعية وعلاقاته الإنسانية، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» معلومات عن آخر كتاب صدر للراحل سعد عبدالرحمن.

آخر كتب سعد عبدالرحمن

وأصدر سعد عبدالرحمن آخر كتاب له بعنوان «الموسيقى والغناء في حياة العقاد وفكره» عن المجلس الأعلى للثقافة في ديسمبر 2022، ويتناول الكتاب جانبا مهما من حياة المفكر الكبير عباس العقاد، فيما يخص اهتمامه بشكل عميق بمختلف الفنون ومن بينها الفن التشكيلي والموسيقى,

وفي تقديمه لكتاب سعد عبدالرحمن، قال المجلس الأعلى للثقافة في بيان سابق: كان للعقاد اهتمام واسع المدى بالفنون الجميلة التي يراها من ضرورات الحياة الإنسانية، حيث كان له اهتمام خاص بمختلف الفنون التشكيلية؛ وأبرزها التصوير والنحت، فضلا عن تذوق الموسيقى والغناء.

وتابع: وكل من كتبوا عن العقاد تصدوا للكتابة عنه جوانب هي الأبرز في عالمه الأدبي والفكري وفي حياته فكتبوا عنه شاعرًا وناقدًا ومؤرخًا وفيلسوفًا أو متفلسفًا وزعيمًا سياسيًا وكتبوا عن معاركه الفكرية والأدبية والسياسية مع رموز عصره وعن بعض جوانب من حياته الخاصة، العاطفية على وجه الخصوص.

اقرأ المزيد:

«التنسيق الحضاري» يصدر بيانًا حول حقيقة هدم منزل «عباس العقاد» بأسوان

«قصور الثقافة» تنفذ لقاءات تثقيفية رقمية ضمن «حياة كريمة» بالأسمرات

«قصور الثقافة» تصدر كتاب «مصر والثورات الصناعية» لـ مصطفى جودة

موعد ومكان عزاء الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق

قوافل قصور الثقافة تطوف قرى البحيرة.. فعاليات توعوية وورش فنية

وفاة سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق

«قصور الثقافة» تنعى رئيسها الأسبق سعد عبد الرحمن: تمتع بالعطاء الكبير
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.