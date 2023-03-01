وزيرة الهجرة: مد فترة التسجيل ودفع ودائع سيارات المصريين بالخارج حتى 14 مايو

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن جهود وزارة الهجرة في تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكافة اقتراحات المصريين بالخارج وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة، وستشهد الجلسة العامة بمجلس النواب تصويتا على تعديلات أخيرة، يوميّ 27 و28 فبراير2023، ومن بينها مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة في المواعيد المعلنة، تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج، مؤكدة أن كل تلك الفرص سيتضمنها تطبيق نطلقه قريبا، لخدمة المصريين بالخارج.

خفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70%

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المغرب وتونس، ضمن اتفاقية أغادير، ويمكنهم الاستفادة من الاتفاقية بدفع قيمة ودائع أقل، في حين أُقر مجلس النواب في تعديلات قانون «سيارات المصريين بالخارج»، خفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70 % مما يخفض حجم الودائع البنكية للسيارات بشكل ضخم، وذلك على السيارات المجلوبة من دول لا تخضع لاتفاقيات جمركية، مشيرة إلى أن التطبيق متاح للتسجيل وتلقي الطلبات، منذ الإعلان عن المبادرة، عبر الرابط التالي للأندرويد id=com.mcit.eca، والآيفون: https://cutt.us/ptD1m

ومن ناحيته، أشاد السفير ياسر عثمان بما تبذله السفيرة سها جندي، من جهود بارزة ومتميزة يلمسها أبناء الجالية في المغرب، مشيرا إلى إطلاق جمعية متخصصة للمصريين في المغرب، حيث أطلقت الشهر الماضي، لخدمة أبناء الجالية، مؤكدا أن أبناء الجالية حريصون على دعم كافة جهود الحكومة المصرية في التنمية.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، أن هذه اللقاءات مهمة للغاية لتوضيح ما تبذله الدولة المصرية لخدمة أبنائها، مشيرا إلى الجهود الكبيرة لوزارة الهجرة في ربط أبناء الجاليات المصرية بالخارج بالوطن، مضيفا أن الجالية المصرية في تونس تضم نماذج مشرفة في مختلف المجالات، ويعملون على تعزيز الصورة الإيجابية للمصريين في الخارج، حيث استعرض عددا من النماذج المتميزة في الجالية، مشيدا بجهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي حظيت بإشادات دولية.

من جانبه أوضح السفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، أنه يثق في أن هناك نجاحات كثيرة ستشهدها وزارة الهجرة، والحرص على تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الجالية المصرية في الجزائر تضم نخبة متميزة، يعملون في الكثير من المجالات، ومن بينها شركات المقاولات والاستثمارات المتميزة، وقطاعات الفندقة والسياحة والإنشاءات وغيرهم، مؤكدا استعداده الكثير من المستثمرين للمشاركة في التنمية الاستثمارية في مصر.

وشهد اللقاء طرحا لعدد كبير من الاستفسارات من جانب المصريين بالخارج، حيث ثمن المشاركون ما تم استعراضه من محفزات للمصريين بالخارج، حيث دارت الأسئلة حول توفير آليات لدفع الوديعة في عدد من الدول التي لا تسمح بذلك، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك تطور كبير في خدمات البنوك الإلكترونية، وما وفرته الدولة ضمن خطط التحول الرقمي وinternet banking، وكذلك خدمات البريد المصري المتميزة جدا، موضحة أنه سيتم مناقشة الأمر مع الجهات المعنية لاقتراح حلول ملائمة، مشيرة إلى أن هناك خطط فعلية يتم تنفيذها لفتح حسابات للمصريين من الخارج وإتاحة التوقيع الإليكتروني، وتيسير كافة خدمات منصة مصر الرقمية.

وزارة التعليم تحرص على دعم مدارس المسار المصري

وفي سياق الرد على الأسئلة، أوضحت السفيرة سها جندي، جهود التدريب والتأهيل للشباب في المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة، وجهود المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية والتأهيل، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرة لإمكانية استفادة المصريين بالخارج أيضا من جوانب الإرشاد المهني والوظيفي، وإمكانية مناقشة الأمر مع الأشقاء في الدول المختلفة لتخصيص برامج تدريب وتأهيل، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في الدول المختلفة.

وحول اقتراح عمل شراكات تعليمية بين مصر وعدد من الدول، لتوسيع نطاق تدريس المنهج المصري، أوضحت وزيرة الهجرة أن وزارة التعليم تحرص على دعم مدارس المسار المصري وتوفير مدرسين أكفاء، كما أضاف السفير عمرو عباس، أن هناك مدارس مصرية في الجزائر، تدرس المنهج المصري وهي قائمة منذ عقود، وتابع السفير مختار وريدة أن هناك تنسيق لإعادة افتتاح المدرسة مجددا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق لإيفاد بعثات للانتهاء من الأوراق الثبوتية، حال وجود قوائم من 500 اسم من طالبي الخدمة في الدولة، واقترحت عمل قوائم مشتركة من ألف اسم في الدول الثلاثة في تونس والمغرب والجزائر، للانتهاء من التعاملات الخاصة بالمواطنين هناك، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، وكذلك مع وزارة الدفاع، فيما يتعلق بأوراق التجنيد.

وفي معرِض الحديث عن شركة المصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، ردا على سؤال من الجاليات المصرية المشاركة حول فرص الاستثمار، أن هناك خارطة الاستثمار الصناعي في مصر والمتاحة عبر هذا الرابط، وكذلك فرص الاستثمار في مجالات مختلفة، عبر هذا الرابط، فضلا عن دليل الاستثمارات في مصر عبر هذا الرابط .

وفي السياق ذاته، وعدت السفيرة سها جندي، بدراسة مقترح تخصيص خط طيران مباشر من وهران إلى القاهرة، والتواصل مع السيد وزير الطيران لمعرفة إمكانية عمل ذلك، لخدمة أبناء المصريين هناك.