الأرصاد: درجات الحرارة اليوم تكسر حاجز الـ31 لأول مرة في الشتاء

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس؛ إذ تكسر درجات الحرارة حاجز الـ31 درجة على القاهرة الكبري، والـ33 درجة على محافظات جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

واشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى تعرض البلاد لرياح جنوبية دافئة قادمة من صحراء الجزيرة العربية، وهذا يتزامن مع مرور منخفض سطحي قادم من شمال البلاد، يزيد من ارتفاع درجات الحرارة لأول مرة خلال فصل الشتاء، وذلك خلال حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد فإن درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- القاهرة 31- 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31- 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31- 13

- شبين الكوم 31- 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12