رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحرير 2440 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:39 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفيه

وزارة الداخلية- ارشيفيه

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2440 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة مرورية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 521 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 68 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».

اقرأ المزيد:

ضبط متهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات جراحية للسيدات في المطرية

ضبط متهم باستخدام فيديوهات عن استخراج الآثار على «يوتيوب» للنصب على المواطنين

«التموين» تكثف حملاتها على تجار الأعلاف المخالفين.. ضبط 30 ألف طن مخزنة

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية في القاهرة

ضبط عصابة سرقة عدادات الكهرباء في القاهرة
بقلم محمد بركات