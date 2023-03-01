ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

ضبط المتهم

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس في الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.