«الداخلية»: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية واحدة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 2421 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 38 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 278 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 6 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.