موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو على منصة «watch it»

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو، بعد ساعات من عرض الحلقتين السابعة والثامنة من المسلسل الذي حقق ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة منذ بداية عرض الحلقات الأولى في فبراير الماضي، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة «Watch IT»، ومأخوذ عن كتاب «بالطو وفانلة وتاب» للكاتب أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس.

وكان اليوم موعد عرض الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل بالطو، وشهدت الحلقتين مجموعة من الأحداث الكوميدية التي وقع فيها دكتور «عاطف» خلال عمله كرئيس للوحدة الصحية بـ«طرشوخ الليف» إحدى قرى محافظة كفر الشيخ.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

ويأتي موعد عرض الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل بالطو، يوم الأربعاء المقبل 8 مارس، ويذاع المسلسل المكون من 10 حلقات بواقع حلقتين في الأربعاء من كل أسبوع، ونجح المسلسل في أن يكون الأعلى مشاهدة على المنصة في عدد من الدول من بينها مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، أمريكا واستراليا، بعد عرض أول 4 حلقات من المسلسل.

فريق عمل مسلسل بالطو

ويشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد من الفنانين من بينهم عصام عمر، مريم الجندي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، دينا سامي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: محمد رضوان، خالد الصاوي، محمد لطفي ومحمود البزاوي.