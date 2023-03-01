إحالة مديري مدرستين بالعريش للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية

قرر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، إحالة مديري مدرستي العريش الفنية المتقدمة، والعريش المعمارية للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية، ووجود بعض القصور لديهما، وشن حمزة رضوان جولة تفقدية في المدارس ودعا الموجهين إلى المرور على المدارس الأخرى لتحقيق الانضباط بجميع مدارس المحافظة

تحويل مديري مدرستين بالعريش للتحقيق

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان لها، أن حمزة رضوان، أحال مديري مدرستي العريش الفنية المتقدمة والعريش المعمارية للتحقيق، لعدم الانضباط .

وأضاف البيان أنه وصلت تعليمات لمدير عام التعليم الفني، بتكثيف المتابعة المتواصلة على كافة مدارس التعليم الفني بالمحافظة، حرصا على أداء الخدمة التعليمية على أكمل وجه وتأكيد انضباط العملية التعليمية وانضباط العاملين، وأن المرحلة القادمة والحالية لن يكون فيها أي تهاون، والجميع يجب أن يكون على قدر المسؤولية.

مرور متكرر على المدارس لتحقيق الانضباط

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، وتعليمات بمرور مدراء الإدارات التعليمية على مدارس المحافظة

حيث قام اليوم سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية يرافقه وكيل الإدارة أيمن شراب، بالمرور على مدرسة السكة الحديد بنات والسكة الحديد بنين بالشيخ زويد، وجرى تكليف إدارة التوجيه بمراقبة أعمال المعلمين والتلاميذ في بعض المدارس الأخرى.