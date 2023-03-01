«الزراعة»: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية السبت المقبل

أعلنت وزارة الزراعة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين، الشبت المقبل في جميع المحافظات، لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

لجان ثابتة في القرى وايضا ومتحركة

وفقا لبيان وزارة الزراعة، تتمركز لجان ثابتة في القرى وأخرى متحركة تنتقل من منزل لآخر، فيما ناشدت الوزارة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وحتى يتحقق الهدف المرجو من الحملة، كما ناشد وزير الزراعة السيد القصير، بضرورة التأمين على الماشية لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم حال نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن المقرر أن توفر وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية كافة اللقاحات المطلوبة وكذلك اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لبدء أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وأهمية التحصين فضلا عن استخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، كما يتم أيضا التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

تعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية الماشية

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية الحملة ستنظم حملات تعريفية بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، كذلك يتم تعريف المربين بأهمية التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.