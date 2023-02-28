«البطاطس وتأثيرها على الأمن الغذائي» ندوة لوزير الزراعة الأسبق ببنها

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ونائب رئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، وذلك على هامش الندوة العلمية التي نظمتها كلية الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عن «البطاطس وتأثيرها على الأمن الغذائي والاقتصاد وصحة الانسان».

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة ، والدكتور جمال الشنتورى رئيس اللجنة العلمية للاتحاد ، والدكتور سعيد اللبان الأمين العام المساعد للاتحاد ، والدكتورة أماني محمد ابراهيم رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالقليوبية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الغذائية

وخلال اللقاء أكد الدكتور جمال سوسه أن جامعة بنها حريصة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الغذائية وتحقيق مبدأ الأمن الغذائى من خلال التطبيقات الحديثة للبحث العلمي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح من خلال زيادة المساحة المنزرعة والإعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير.

التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم أيضا التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية المطورة تكنولوجيا ، وأيضا العمل على استنباط سلالات وأصناف جديدة ومنها "سلالة دجاج بنها الجديدة" بهدف تحسين صفات الدجاج وجودة البيض المنتج ، وذلك في إطار ربط البحث العلمي في الجامعة بالصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي في مصر.