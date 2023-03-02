المخرج رؤوف عبدالعزيز: 22 موهبة استحقت فرصة الظهور في مسلسل تياترو

قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إنه تحمّس لتقديم مسلسل تياترو، وللفكرة منذ البداية، خاصة أنها تتم من خلال 22 موهبة من أبناء أكاديمية الفنون المسرحية، ولم يشعر بالخوف من التعامل مع الوجوه الجديدة، لإيمانه بقدرات الشباب، فضلًا عن روح المغامرة في الفن وتقديم تجارب مختلفة والمحاولة لتقديم الأفضل، مع تأكيده أنه لم يفكر في وجود نجم لامع من أجل التسويق للمسلسل وضمان نجاحه.

وأشار مخرج «تياترو» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تفكيره في اللحظة الأولى كان حول تقديم مجموعة الشباب بطريقة تظهر مواهبهم للمشاهدين، ودعم فكرة إحياء المسرح القديم الذي تربي الجميع عليه، والنوستالجيا التي تتعلق بهذه الأعمال الفنية المهمة، وإعادة تقديمها من خلال هذه المواهب.

شباب موهوب

وأوضح «عبدالعزيز» أن اختياره للشباب للمشاركة في المسلسل، جاء بعد رؤيتهم في عرض مسرحي بأكاديمية الفنون، وكانت هذه النواة لانطلاق مشروع تياترو: «انبهرت بهم وبطريقة أداءهم.. وبالفعل كل من رأى موهبتهم أُعجب بهم».

ولفت المخرج إلى أن فكرة تحويل المشروع لعمل درامي ومسرحي في نفس الوقت، كانت من الأمور الصعبة جدًا التي احتاجت لوقت ومجهود في التفكير والتحضير والتنفيذ، لكن بمساعدة نقيب الممثلين، و«المتحدة» والشباب وإبداعاتهم والمؤلفين، كل هذه الأمور ساهمت في إضفاء المتعة وتقديم رؤية كاملة للعمل الذي جرى التعاون فيه مع وجوه جديدة وعدد من النجوم ضيوف شرف، وهذه هي «حلاوة التجربة نفسها»، خاصة في ظل المزج بين بدايات الشباب وخبرات نجوم ضيوف الشرف، والجميع سعيد لهذه المواهب وشغف الشباب وثقافتهم الفنية العالية.

إمكانية تقديم جزء ثانٍ من تياترو

وفيما يخص وجود جزء ثانِِ من «تياترو»، قال رؤوف عبدالعزيز إنه يتمنى وجود أجزاء جديدة لتقديم مواهب مختلفة، لأن مجموعة الشباب التي جرى تقديمها من خلال هذا المسلسل، يؤكد أن مصر مليئة بالمواهب التي تستحق فرصة حقيقية.