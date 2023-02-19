الفنان أحمد عبدالمجيد: مسلسل «تياترو» يمنح الأمل للمبدعين من الوجوه الجديدة

قال الفنان أحمد عبدالمجيد، إن مشاركته في مسلسل «تياترو»، والذي يعرض حاليًا على قناة cbc، من المشروعات الفنية المتميزة وتحدث لأول مرة في الدراما، من خلال الاستعانة بنحو 22 موهبة فنية جديدة ومنحهم فرصة ذهبية لإظهار مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، موجهًا رسالة شكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، لإيمانهم بالوجوه الجديدة.

مواهب مبدعة

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يقدم شخصية نبيل خلال مسلسل تياترو، ويعمل على منع فتاة عاشقة للتمثيل وهي الشابة نغم صالح، من تحقيق حلمها والعمل في المسرح، بزعم أن الوظيفة هي الأمان لها بعيدًا عن الفن، مضيفًا: أتمنى الدور يعجب الناس، وسعيد بالتعاون مع المخرج المتميز رؤوف عبدالعزيز.

وشدد على أن تجربة «تياترو» فرصة لفتح الأبواب أمام المواهب والوجوه الجديدة ودعمهم، من خلال وجود عدد كبير من النجوم ضيوف شرف في المسلسل لمساندة الشباب الذين طالما اجتهدوا ويجنون الآن ثمار الاجتهاد والدراسة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل تياترو

مسلسل تياترو يعرض يوميًا من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً على شاشة قناة cbc، وفي الساعة 11 مساءً على قناة cbc دراما، سيناريو وحوار إسماعيل إبراهيم، طارق علي، محمد علي، مصطفى علي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.