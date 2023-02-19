رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان أحمد عبدالمجيد: مسلسل «تياترو» يمنح الأمل للمبدعين من الوجوه الجديدة

كتب:

هبة أمين
04:03 م | الأحد 19 فبراير 2023
أحمد عبدالمجيد

أحمد عبدالمجيد

قال الفنان أحمد عبدالمجيد، إن مشاركته في مسلسل «تياترو»، والذي يعرض حاليًا على قناة cbc، من المشروعات الفنية المتميزة وتحدث لأول مرة في الدراما، من خلال الاستعانة بنحو 22 موهبة فنية جديدة ومنحهم فرصة ذهبية لإظهار مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، موجهًا رسالة شكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، لإيمانهم بالوجوه الجديدة.

مواهب مبدعة

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يقدم شخصية نبيل خلال مسلسل تياترو، ويعمل على منع فتاة عاشقة للتمثيل وهي الشابة نغم صالح، من تحقيق حلمها والعمل في المسرح، بزعم أن الوظيفة هي الأمان لها بعيدًا عن الفن، مضيفًا: أتمنى الدور يعجب الناس، وسعيد بالتعاون مع المخرج المتميز رؤوف عبدالعزيز.

وشدد على أن تجربة «تياترو» فرصة لفتح الأبواب أمام المواهب والوجوه الجديدة ودعمهم، من خلال وجود عدد كبير من النجوم ضيوف شرف في المسلسل لمساندة الشباب الذين طالما اجتهدوا ويجنون الآن ثمار الاجتهاد والدراسة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل تياترو

مسلسل تياترو يعرض يوميًا من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً على شاشة قناة cbc، وفي الساعة 11 مساءً على قناة cbc دراما، سيناريو وحوار إسماعيل إبراهيم، طارق علي، محمد علي، مصطفى علي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

اقرأ المزيد:

يوسف الأسدي: مسلسل «تياترو» منح الفرصة لـ20 وجها جديدا

المخرج رؤوف عبد العزيز يدفع بـ22 موهبة جديدة في مسلسل «تياترو»

ماركو إدوارد يتحدث عن مشاركته ودوره في مسلسل تياترو

كريم سامي مغاوري عن مشاركته في مسلسل «تياترو»: انتظروا شخصية مختلفة

مخرج مسلسل تياترو: العمل يشهد مشاركة 22 نجما سيغيرون مقاييس الدراما المصرية

ظهور سهير البابلي وسعيد صالح في برومو مسلسل «تياترو» فيديو

موعد عرض مسلسل «تياترو» على cbc

يسري الفخراني يكشف تفاصيل مسلسل تياترو.. 22 موهبة جديدة

أحمد عبدالمجيد ينضم لبطولة مسلسل «تياترو» مع رؤوف عبدالعزيز
بقلم هبة أمين