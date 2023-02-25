هايدي كابو عن مسلسل تياترو: سعداء بمنح الشباب فرصة للظهور

تشارك الفنانة الشابة هايدي كابو، في مسلسل تياترو، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، وعلى cbc دراما في الساعة 11 مساءً، وذلك يوميًا من السبت إلى الأربعاء، وهى طالبة في السنة النهائية بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وتجسّد خلال الأحداث شخصية تحمل نفس اسمها «هايدي» وهى فتاة تعيش في محافظة الإسكندرية عاشقة للفن، وبسبب علاقتها العاطفية بأحد الشباب الذي يعمل في فرقة مسرحية تبدأ العمل في «تياترو» بمجرد علمها بخبر افتتاح المسرح.

وعن وجه الشبه مع الشخصية التي تجسدها في مسلسل تياترو، قالت هايدي كابو في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجنان وحب الحياة واستغلال الفرص التي تأتي من أبرز الصفات التي تجمعهما، متابعة: أميل لاستغلال الفرص وعدم ضياعها، ولا يهم النتيجة إذا كان النجاح أو الفشل، ولكن الأهم العمل بنوع من الجدية والاجتهاد.

فرصة الظهور للشباب

وأعربت عن سعادتها للظهور في «تياترو» بصحبة أصدقاءها وزملاءها من معهد الفنون المسرحية، مضيفة: «لم نصدق أن مشروع تخرجنا بالمعهد عن المسرح، يتم تحويله إلى عمل درامي، ومنح الشباب والمواهب الصغيرة فرصة الظهور على الشاشة بمساحة كبير والتعامل معهم باعتبارهم أبطال العمل، ولكن هذا التحدي لم يكن يقدر عليه إلا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودعم نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وقدرة المخرج رؤوف عبدالعزيز، على التعامل معنا وتوجيهنا بشكل رائع وتبديد مشاعر الخوف والقلق».

سعادة وفخر

وعن ردود الأفعال، قالت هايدي كابو، إن أصدقائها وأسرتها تغمرهم الفرحة والسعادة خصوصًا وأن المواهب الشابة هم الحدث الرئيسي في مسلسل تياترو، وبالتالي الجميع يشعر بالفخر، فضلًا عن أن الكواليس مليئة بالضحك والشقاوة والجميع أصدقاء، هناك دعم ومساندة وحب تسيطر على اللوكيشن وبالتالي هذا الاحساس يظهر على الشاشة ويصل للجمهور.