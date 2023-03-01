«سمية بهاء» بطلة من ذوي الهمم حصدت ميداليتين في الرمح والقرص

حكت سمية بهاء تفاصيل تحديها للإعاقة وممارستها الرياضة مشيرة إلى أنها تمارس رياضتين من ألعاب القوى، وهما الرمح والقرص وحققت فيهما ميداليتين ذهبية وفضية على مستوى الجمهورية.

ولدت طبيعية ولكن أصيبت في طفولتها

وأوضحت «بهاء» خلال لقاء خاص مع كاميرا برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها تلعب كرة السلة وشاركت في مباريات دوري ذوي الهمم، لافتة إلى أنها وٌلدت طبيعية ولكنها أصيبت بارتفاع درجة حرارتها أثناء طفولتها، وأصيبت بشلل أطفال في قدمها، مشيرة إلى أنها تستخدم جهاز تعويضي من عمر 3 سنوات ولا تستطيع السير دونه.

وأشارت أنها بدأت تشعر بأنها مختلفة بعد دخولها المدرسة وبدأت تواجه نظرة المجتمع لها، وقررت أن تتحدى نظرة المجتمع لها بالتفوق الرياضي.

ذوي الهمم بيدهم تغيير نظرة المجتمع لهم

وأكدت أنها على مدار 14 عامًا حققت المزيد من البطولات الرياضية، موجهة رسالة لذوي الهمم بضرورة أن يتقبلوا أنفسهم وذاتهم وأن يرضوا عما يفعلونه، مشددة على أن ذوي الهمم بيدهم أن يغيروا نظرة المجتمع لهم ولا وجود للمستحيل.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.