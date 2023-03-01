وظائف شاغرة للشباب بمرتبات مجزية وتنقلات داخلية.. الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن وظائف شاغرة للشباب، بداية من سن 21 حتى 40 عاما، وذلك بمميزات عديدة، في إطار توفير فرص عمل تسهم في تحسين مستويات دخل الشباب ومعيشتهم.

واستمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، تستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة للشباب، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية.

مميزات ومجالات الوظائف الشاغرة لدى «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجة شركة «Team 4» للأمن والحراسة عن احتياجها لأفراد أمن، وفقا للمميزات والضوابط الآتية:

- مرتبات مجزية.

- إقامة وإعاشة كاملة «سكن و3 وجبات يوميا إفطار وغداء وعشاء».

- العمل 12 ساعة يوميا صباحا أو مساءا.

- الإجازات كل 25 يوم عمل 5 أيام إجازة.

- تأمين صحي واجتماعي.

- التنقلات الداخلية مسؤولية الشركة.

- فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.

شروط التقدم للوظائف الشاغرة

- السن من 21 إلى 40 عاما، مع توافر اللياقة البدنية.

- وضوح الموقف من التجنيد.

- يجيد القراءة والكتابة.

- لديه جدية في العمل.

- ذكور فقط.

كيفية التقديم لوظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن التقدم لفرص العمل الشاغرة التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة لوظائف الأمن من خلال ملء الاستمارة التالية من هنـــــا، وتكون البيانات المطلوبة مكونة من الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال «هل لديك خبرة في نفس الوظيفة؟»، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه» والضغط على زر «إرسال»، أو من خلال التسجيل على منصة توظيف مصر من هنا.