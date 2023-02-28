وظائف شاغرة للشباب بمرتبات مجزية وحوافر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن وظائف شاغرة للشباب في إطار توفير البرامج التدريبية المختلفة لهم، وتحسين مستويات معيشتهم، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

واستمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة للشباب، وفقا لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك:

مجالات الوظائف الشاغرة لدى الشباب والرياضة

وتأتي الوظائف الشاغرة في إطار اليوم المفتوح للتوظيف لشركة رايه اف ام سي جي بمناسبه افتتاح فرع قليوب، وجاءت الوظائف كالتالي:

- محاسب فرع.

- كاشير.

- منسق بضائع.

- سائق رخصة مهنية أولى، وثانية، وثالثة.

- مسؤول مبيعات.

- أمين مخزن.

- أوفس بوي.

مميزات الوظائف الشاغرة للشباب

أوضحت الشباب والرياضة، أن فرص العمل الشاغرة للشباب تأتي بمميزات متعددة؛ بداية من وجود تأمين صحي واجتماعي، ومرتبات مجزية وحوافز، ودورات تدريبية للعاملين وفرص للترقي.

كيفية التقديم لوظائف الشباب والرياضة

يمكن التقديم إلى فرص العمل الشاغرة بالشباب والرياضة، من خلال ملء الاستمارة التالية من هنـــــا، وتشمل البيانات المطلوبة «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة؟)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه» والضغط على زر «ارسال»، أو من خلال التسجيل على منصة توظيف مصر من هنا، بالمكان والموعد الآتي «السبت 4 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بفرع شركة راية لتوزيع نزلة الدائري قليوب سنديون - طريق مصر إسكندرية الزراعي - بجوار مخازن روستي - قليوب».