استقبال حافل لـ الأزهري في الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان (صور)

تلقى الدكتور أسامة الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف- دعوة كريمة من الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» بكازاخستان، لزيارتها وإلقاء المحاضرات على الطلاب وأساتذة الجامعة هناك.

أسامه الأزهري

ألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد الشحات الجندي كلمة ترحيب، قدم الشكر فيها للدكتور أسامة الأزهري على استجابته للدعوة الكريمة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عددا من المحاضرات في مقر الجامعة بمدينة ألماطي بكازاخستان.

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

ولاقى استقبال الأزهري حفاوة بالغة وترحيب كبير، انتشر صداه على مواقع السوشيال ميديا، حيث انتشر عدد كبير من الصور والفيديوهات على حسابات عدد من أبناء الشعب الكازاخي، ونائب رئيس الجامعة والأساتذة والطلاب هناك.